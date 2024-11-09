السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية على منطقة جل البحر بمدينة صور جنوبي لبنان

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :