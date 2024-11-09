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طيران الإحتلال يشن حزاما ناريا على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

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