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المقاومة العراقية تعلن مهاجمة هدف عسكري جنوبي الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

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