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مقتل ضابط وضابط صف سعوديين وإصابة ضابط سعودي آخر داخل معسكر لتحالف العدوان على اليمن في مدينة سيئون

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

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