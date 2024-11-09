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سلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين في سوريا

سلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين في سوريا
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ إغناسيوك، أن سلاح الجو الروسي دمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص وسط سوريا.

العالم - سوریا

وقال إغناسيوك، خلال مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الـ24 الماضية، دمرت ضربات للقوات الجوفضائية الروسية قاعدتين لمسلحين في منطقة تدمر في محافظة حمص".

يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.

وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.

ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".

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