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وسائل إعلام إسرائيلية: "إسرائيل" تدرس إمكانية وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية لتجنب أي قرار من مجلس الأمن ضدها

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

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