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مدير مستشفى كمال عدوان: نتلقى اتصالات استغاثة بشأن اشخاص محاصرين تحت الانقاض شمال قطاع غزة ولا نملك القدرة على مساعدتهم

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

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