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عائلات الاسرى الاسرائيليين في غزة: بدلا من القتال من اجلهم يقاتل نتنياهو ضدنا ويرفض إنهاء الحرب لاعتبارات سياسية اجرامية

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

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