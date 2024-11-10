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كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا بوابل من الرصاص قوات العدو الإسرائيلي بالقرب من جامع عجعج في محيط البلدة القديمة بنابلس

السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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