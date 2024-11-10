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قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة الغربية

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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