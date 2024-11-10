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مسؤولة الإتصال في اليونيسيف بغزة: الناس يواجهون مشاكل كبيرة في الحصول على المساعدات

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

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