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مسؤولة الإتصال في اليونيسيف بغزة: نشعر بقلق شديد بشأن أوضاع الأطفال في غزة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

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