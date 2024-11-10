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المقاومة العراقية تضرب بالطيران المسيّر هدفا جنوبي فلسطين المحتلة

المقاومة العراقية تضرب بالطيران المسيّر هدفا جنوبي فلسطين المحتلة
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ مجاهديها هاجموا، مساء السبت، هدفاً عسكرياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

العالم - العراق

وأكدت، أنّ العملية جاءت استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت المقاومة على "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وصباحاً، أعلنت المقاومة الإسلامية مهاجمتها هدفين للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، موضحةً في بيانها الأول توجيهها ضربة في اتجاه هدفٍ حيوي إسرائيلي عبر الطيران المسيّر.

وفي بيان ثانٍ، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمتها هدفاً عسكرياً في شمالي فلسطين المحتلة، عبر الطيران المسيّر أيضاً.

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