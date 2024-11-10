لبنان.. مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في البقاع

العالم - لبنان

وكثّف الاحتلال قصفه، السبت، على مناطق البقاع، حيث أفادت الوزارة بأنّ حصيلة أولية للغارات على بعلبك الهرمل وصلت إلى 20 شهيداً و14 جريحاً.

وفي مجزرة ارتكبها الاحتلال في بلدة الكنيسة في البقاع الشمالي، ارتقى 11 شهيداً، وفق الوزارة.

وأفادت مصادر خبرية بأنّ طيران الاحتلال شنّ غارة على بلدة حدث بعلبك، وغارة على حي تل الأبيض شمال مدينة بعلبك، واستهدف بغارة أيضاً محيط قصرنبا في البقاع الأوسط.

قصف نقاط المسعفين

في الجنوب، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة الأولية لغارة الاحتلال على بلدة حناوية، قضاء صور، أدت إلى سقوط 5 شهداء.

وأعلن المركز أن غارات الاحتلال على بلدتي دير قانون رأس العين وعين بعال استهدفت نقاط تجمع المسعفين، وأدت إلى ارتقاء 8 شهداء وإصابة 12 شخصاً.

كذلك، أفاد المركز بإصابة 12 شخصاً في غارة إسرائيلية استهدفت حي الميدان في النبطية.

بدورها، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ الاحتلال استهدف منزلاً في بلدة البازورية، وأضافت الوكالة أنّ الاحتلال شنّ غارات على بلدات: صريفا، حانين، كفرا، صربين، ورشاف، واستهدف بالقصف المدفعي بلدة كونين.