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وسائل إعلام يمنية: غارات أميركية بريطانية تستهدف مديرية سفيان بمحافظة عمران ومديرية سنحان ومنطقة الحفاء بالعاصمة صنعاء

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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