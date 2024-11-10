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شهداء وإصابات بقصف الإحتلال لمنزل في محيط مفترق المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة
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وسائل إعلام يمنية: غارات أميركية بريطانية تستهدف مديرية سفيان بمحافظة عمران ومديرية سنحان ومنطقة الحفاء بالعاصمة صنعاء
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إصابات بقصف طيران الإحتلال الإسرائيلي منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة
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مسؤولة الإتصال في اليونيسيف بغزة: نشعر بقلق شديد بشأن أوضاع الأطفال بغزة
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مسؤولة الإتصال في اليونيسيف بغزة: نشعر بقلق شديد بشأن أوضاع الأطفال في غزة
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مسؤولة الإتصال في اليونيسيف بغزة: الناس يواجهون مشاكل كبيرة في الحصول على المساعدات
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مسؤولة الإتصال في اليونيسيف بغزة: هناك زيادة في أعداد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية
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مسؤولة الإتصال في اليونيسيف بغزة: المساعدات الإنسانية غير كافية لإبقاء الأسر على قيد الحياة
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هيئة الملاحة البحرية البريطانية: تقارير أن السلطات اليمنية تطالب سفينة بتغيير مسارها جنوب اليمن
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قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة الغربية
شهداء وإصابات بقصف الإحتلال لمنزل في محيط مفترق المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.