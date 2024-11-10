الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عدوان جوي أميركي بريطاني على اليمن يستهدف مناطق بمحافظتي صنعاء وعمران

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :