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زوارق الاحتلال الحربية تطلق قذائفها غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

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