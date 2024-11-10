الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

هاآرتس: مايحدث بشمال غزة تطهير عرقي بأمر من نتنياهو ووزير أمنه

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :