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المكتب الاعلامي الحكومي:عدد الشهداء الصحفيين 188 صحفيا وصحفية منذ بدء حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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