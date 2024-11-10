شهداء بقصف حي الصبرة جنوبي غزة والاحتلال يقتحم قلقيلية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو مرزوق الخور في محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن مفقودين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى نحو 43,552 شهيدا، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن الاحتلال اقتحم قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية، مشيرةً إلى أن آليات الاحتلال جابت عدة شوارع، منها جلجوليا والواد، ومنطقة "دوار المرابطين"، والسوق وسط المدينة، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتتعرض مدينة قلقيلية لاقتحامات يومية من قوات الاحتلال، يتخللها مداهمة منازل المواطنين واعتقالات.