الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

32 شهيدا بقصف صهيوني على منزل في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمالي غزة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :