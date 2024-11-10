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عدوان اميركي بريطاني بـ 10 غارات استهدف العاصمة اليمنية ومحافظة عمران شمال البلاد

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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