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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية بدرس غرب رام الله

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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