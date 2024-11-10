الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

زوارق الاحتلال الحربية تطلق القذائف باتجاه شواطئ بحر رفح جنوب غزة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :