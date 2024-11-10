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33 شهيدا وعشرات المصابين بغارات صهيونية على جنوب وشرق لبنان

33 شهيدا وعشرات المصابين بغارات صهيونية على جنوب وشرق لبنان
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 33 شخصا واصابة 43 آخرين في غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق البلاد.

العالم- لبنان

وذكر إعلام لبناني، أن الاحتلال أغار على منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة صريفا بقضاء صور بسلسلة من الغارات جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 'الغارات الإسرائيلية على بعلبك-الهرمل أدت إلى 20 شهيدا، بينهم 11 في بلدة الكنيسة، إضافة إلى 14 جريحا'.

كما أسفرت غارات إسرائيلية على عدة بلدات بقضاء صور جنوبي لبنان، امس السبت، عن مقتل 12 وإصابة 3 من فرق الإسعاف ومتطوعي الدفاع المدني.

وفي الجنوب أيضا، أصيب 12 شخصا في 'ضربة إسرائيلية استهدفت حيا في مدينة النبطية'، وفق الوزارة.

ومنذ بداية العدوان على لبنان استشهد 3136 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 13979 بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح.

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