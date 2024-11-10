بايدن سيستقبل ترامب في البيت الأبيض

العالم - الاميركيتان

وفي اجابته على سؤال للصحفيين، في ولاية ديلاوير وسط الولايات المتحدة، قال بايدن إنّه سيلتقي ترامب الاسبوع المقبل.

وكان البيت الابيض، أعلن أنّ بايدن سيلتقي ترامب الساعة 11:00 صباحا (16,00 ت غ)، الأربعاء المقبل، مع بدء العد العكسي لعودة الرئيس السابق إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.

واتصل بايدن الذي انسحب من السباق في تموز/يوليو بسبب مخاوف تتعلق بسنه البالغ 81 عاما، بترامب الأربعاء، وهنأه بفوزه في الانتخابات.

وحض الزعيم الديموقراطي في خطاب تلفزيوني، الأميركيين على الهدوء وخفض منسوب الغضب، في تناقض صارخ مع رفض ترامب قبول هزيمته في انتخابات 2020.

وحقق ترامب الذي لم يعترف أبدا بخسارته في انتخابات عام 2020 فوزا في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر أعاده إلى البيت الأبيض، متوجا نحو عقد من النشاط السياسي طغت عليه مواقفه اليمينية المتشددة.

أمّا بايدن فسينضم إلى ناد صغير من الرؤساء الأميركيين الذين أعادوا السلطة إلى سلف لهم في البيت الأبيض.

وفاز قطب العقارات ونجم تلفزيون الواقع السابق البالغ 78 عاما بهامش أوسع هذه المرة رغم إدانته جنائيا ومحاولة عزله مرتين في الكونغرس أثناء وجوده في السلطة واتهامه بالفاشية من قبل مسؤول سابق في عهده. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الهم الرئيسي للناخبين كان الاقتصاد والتضخم الذي ارتفع في عهد بايدن إلى مستويات عالية.