عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال منزلا في جباليا

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا من عدة طبقات يؤوي 58 شخصا هم سكانه ونازحين من مخيم جباليا، ودمرته على رؤوسهم دون أي تحذير مسبق.

وأضافت المصادر أن سكان المنطقة انتشلوا 32 شهيدًا منهم 13 طفلا و5 مصابين ولا يزال يجري البحث عن البقية تحت الأنقاض.

وقال أحد أقارب العائلة وهو يقف بجانب عدد من جثامين الشهداء في ساحة المستشفى: إن أغلب الشهداء من الأطفال، وبينهم من جاء من معسكر جباليا نازحا، قصفت قوات الاحلال بلا رحمة وبلا أي سبب.

ولليوم ال 37 تواليا، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا وبيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع صهيوني وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 19 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.