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مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الى 36 بينهم 15 طفلا في مجزرة عائلة علوش في جباليا البلد شمالي قطاع غزة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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