الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي صهيوني على محيط بلدات زبقين والحنية والرمادية بجنوب لبنان

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :