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شهداء جراء غارات صهيونية استهدفت سحمر ومشغرة في البقاع الغربي

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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