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شهداء ومصابون في قصف استهدف تجمعا للمواطنين عند الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

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