الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: الاحتلال يشن الان غارات متواصلة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :