الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدات الحنينة والقليلة وصديقين

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :