الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

37 شهيدا وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال جباليا البلد وحي الصبرة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :