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مصادر فلسطينية: اطلاق نار من آليات الاحتلال وطائرات كواد كابتر في منطقة ارض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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