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كتائب القسام: اشتبكنا مع قوة "اسرائيلية" راجلة واوقعنا افرادها بين قتيل وجريح في منطقة البركة غربي بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

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