الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب القسام: اوقعنا قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معها في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال القطاع

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :