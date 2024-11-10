مسؤول عسكري إيراني: أسقطنا منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية

العالم- إيران

وقال العميد رحيم زاده خلال زيارته لمنطقة الدفاع الجوي للجيش الإيراني: "اليوم، ورغم الضغوط والعقوبات والتهديدات، أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بقيادة قائد الثورة (مدّ ظله العالي)، واحدة من أقوى دول المنطقة، وسنواصل هذا الطريق بقوة وثبات."

وأوضح رحيم زاده أن العالم شهد في عملية "الوعد الصادق" فشل منظومات الدفاع الجوي للكيان الصهيوني أمام إرادة وإيمان الشباب الإيراني.

وأضاف: "لقد وصلت القوات المسلحة الإيرانية إلى هذا المستوى من القوة والتقدم بفضل إبداعات أبناء هذه الأمة، الأمر الذي جعل قوى الاستكبار العالمي في حيرة ودهشة أمام هذه القدرات الاستثنائية."

وأشار قائد الدفاع الجوي المشترك إلى أن العدو يسعى دائمًا للمؤامرات وضرب أسس النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أن أعمال النظام الصهيوني العدائية، رغم الحملات الإعلامية، لم تؤثر في توازن قوى محور المقاومة، وأن مجاهدي هذا المحور سيواصلون كفاحهم حتى تحرير القدس الشريف.

وشدّد رحيم زاده على أن الكيان الصهيوني الغاصب قد تلقّى ضربات موجعة من محور المقاومة، وأن التغييرات الأخيرة في القيادة العسكرية للنظام الإسرائيلي تُظهر عجزه أمام قوة المقاومة.

وفي ختام حديثه، حيا رحيم زاده ذكرى شهداء الدفاع الجوي الذين ضحوا بأرواحهم في حماية الأجواء الإيرانية، مؤكدًا أنه "طالما أن الشباب الإيراني مسلح بإيمان قوي وروح معنوية عالية، لن تتمكن أي قوة من مجاراته، وقد أثبتنا هذه الحقيقة للأعداء والأصدقاء خلال سنوات الحرب الثماني المفروضة."