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مصادر فلسطينية: المغرب تسمح برسو سفينة "ميرسك دنفر" التي تحمل معدات عسكرية للاحتلال بعد رفض اسبانيا استقبالها

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

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