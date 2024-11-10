الاحتلال يذهب نحو وقف اطلاق نار مع لبنان، والسبب هو الأهم..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان عدد من وسائل الاعلام العبرية تذهب نحو ما يقوله جيش الاحتلال في تدمير قدرات حزب الله من خلال عملياته في الاسابيع الاخيرة وعدم وجود جدوی من استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

وأضاف مراسل العالم ان عدد من وسائل الاعلام العبرية تری الذهاب الاسرائيلي نحو وقف اطلاق نار مع لبنان من منظار آخر. ويقول الصحفي الاسرائيلي البارز العميد سيگال ان كيان الاحتلال يخشی صدور قرار ضده في مجلس الامن.

ويقول العميد سيگال ان اسرائيل تخشی ان يصدر قرار ضدها في مجلس الامن ولا تستخدم حكومة بايدن قرار النقض الاميركي – الفيتو ضده.