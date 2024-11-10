حزب الله يقصف مستوطنتين ويحبط محاولات التوغل للاحتلال

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في جنوب لبنان، أن صفارات الإنذار تكاد لا تتوقف في المستعمرات والمستوطنات الإسرائيلية آخرها في مستوطنة كريات شمونة كبرى مستعمرات الاحتلال في الجليل الأعلى، وذلك بعد أن استهدفتها المقاومة بصلية صاروخية باتجاهها ومحيطها.

وأضاف مراسل العالم أن المقاومة أجرت عملية بصلية صاروخية كبيرة على مستعمرة هوغوشاريم التي تقع في العمق الفلسطيني المحتل.

وتابع مراسل العالم أن المقاومة خاضت مواجهات بصليات تستهدف بعض تموضعات الجنود الاسرائيليين عند بوابة الحسن بالجهة الجنوبية الشرقية لبلدة شبعا.

وأکد أنها جرت بالتزامن مع مواجهاتها المستمرة في مارون الراس وعيترون وبليدا بعد محاولات التسلل باتجاه البلدات،حيث صدتها المقاومة بالقذائف المدفعية، وسط تحكم ميداني لها من خلال دفاعاتها المرنة.