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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مدينة نهاريا وبلدات بالجليل الغربي بعد رصد اطلاق صواريخ

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

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