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اعلام الاحتلال: صلية صواريخ ثقيلة نحو منطقة "نهاريا" وانفجارات تسمع في المنطقة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

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