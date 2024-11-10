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مصادر لبنانية: ارتفاع عدد الشهداء الى 17 جراء الغارات الاسرائيلية على بلدة دير قانون راس العين في قضاء صور جنوبي البلاد

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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