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وزارة الصحة اللبنانية: 20 شهيدا و6 جرحى في حصيلة محدثة للعدوان الاسرائيلي على علمات قضاء جبيل

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

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