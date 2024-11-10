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مسؤول عسكري كبير يزور إيران

مسؤول عسكري كبير يزور إيران
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

يصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الأحد إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

العالم - إيران

ويصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الأحد إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى وسيلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري.

سيبحث رئيس أركان القوات المسلحة السعودية واللواء باقري العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية.

الجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، أجرى اللواء محمد باقري مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.

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