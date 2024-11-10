الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: بعد رصد تحركات لقوة للاحتلال تحاول التسلل لبلدة عيناثا اشتبك مجاهدونا مع القوة المتسللة عند اطراف عيترون واوقعوها بين قتيل وجريح

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :