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سقوط صواريخ دون تفعيل صافرات الانذار في مستوطنة "نوف هجليل" شمال فلسطين المحتلة

الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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