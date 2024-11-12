وزير مالية الإحتلال يشعل موجة إحتجاجات في فرنسا.. لهذا السبب

العالم – خاص بالعالم

الجالية اليهودية تحرّكت بعد اعلان الزيارة وطالبت السلطات الفرنسية بمنع وصول الوزير المتطرف.

وقال ميشال بيليس وهو برلماني يهودي سابق وقيادي في الحزب الشيوعي الفرنسي:" انا فرنسي يهودي وانا متضامن تماما مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية التي تسعى للتحرر من الاحتلال، وبصدق أخجل من الغطرسة الاسرائيلية واقولوا انما كان وزير المالية الاسرائيلي هو امام محكمة العدل الدولية وليس في باريس".

جرائم الكيان المحتل في لبنان وفلسطين اثارت حفيظة الفرنسيين، نقابات العمال العريقة بدورها اعلنت رفضها لزيارة سموتوريتش الفاشي بحسب توصيفها وتقول إن وصول الأخير إلى باريس يجب أن يفتح باب الملاحقة السياسية للوزراء المشاركين في جرائم الحرب.



وقال فابيان ويتي رئيس اتحاد العمال في الدائرة الثالثة عشر في باريس:" المعضلة الحقيقية في هذه الزيارة هي الرأسمالية، لأن الراسمالية هي التي لا تحمي المستضعفين ولا المظلومين، وبالتالي هي تحتضن زيارة لرجل متطرف، لم يكن يوما داعيا للسلام او للهدنة".

وبرغم بسط السجاد الأحمر للوزير المتطرف فإن 'الكاي دورساي'مقر وزارة الخارجية الفرنسية يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية وخاصة من الجالية اليهودية الفرنسية لمنع وصول اعضاءٍ في حكومة نتنياهو المتطرفة الى باريس.

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